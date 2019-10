Verschueren: "Voelde veel enthousiasme bij Frank Vercauteren"

"Vincent is gekomen als speler en inspirator van het project en hij zal altijd zijn bijdrage leveren, maar hij was niet de coach. Dat was Simon Davies en dat is nu Frank Vercauteren. De discussie over wie nu precies de coach is, hoeft niet meer gevoerd te worden. Frank vult die rol in, waarschijnlijk met meer karakter en charisma."

Over de combinatie Vercauteren-Kompany maakt Verschueren zich geen zorgen. "Ze hebben dinsdag samen gezeten. Toen Vincent het project toelichtte, voelde ik heel veel enthousiasme bij Frank. Ik ben ervan overtuigd dat het een goede match is en dat ze kunnen samenwerken om de club vooruit te helpen."

"Frank kent de club en begrijpt het huis. Hij heeft al prijzen gewonnen en kent bovendien het Belgische voetbal heel goed. Dat zijn veel ingrediënten die we misten en die we kunnen gebruiken."

Het 0-0-gelijkspel tegen Waasland-Beveren was voor Anderlecht het sein om in te grijpen. "Na die match hebben we een analyse gemaakt: te weinig punten, veel balbezit, maar niet efficiënt voorin", vertelt Michael Verschueren. "Die analyse heeft zich vertaald naar een gebrek aan leiderschap tijdens het coachen en dat hebben we omgezet in de inbreng van Frank Vercauteren."

"Blijven ontegensprekelijk achter het project staan"

Michael Verschueren benadrukt dat het project niet overboord gekieperd wordt door de komst van Frank Vercauteren. "We blijven ontegensprekelijk achter het project staan. We hebben nu ingegrepen omdat er geen punten gehaald werden, maar dat willen we doen zonder het project in het gedrang te brengen", klinkt het.

"Of we niet te laat ingegrepen hebben? We waren ervan overtuigd dat we onze competitiestart anders zouden inzetten. Misschien hebben we het wat te positief bekeken, maar ik ben het niet eens dat we te laat ingegrepen hebben. We dachten dat er tegen Waasland-Beveren een kentering zou komen. Toen dat niet gebeurde, hebben we ingegrepen."

"Onze manier van voetballen is al fantastisch geweest, maar we misten efficiëntie om resultaten te boeken. Als de efficiëntie omhoog gaat, moeten de punten volgen. We hebben de kwaliteiten om aantrekkelijk én efficiënt voetbal te brengen. De schrik moet ook wat uit de ploeg. Er moeten leiders opstaan en dat kan misschien ook door het leiderschap van Vercauteren die er nog meer kan uithalen."

Dat Anderlecht ook afscheid neemt van Frank Arnesen staat volgens Verschueren los van de komst van Vercauteren. "Die dossiers zijn niet gelinkt. Frank Arnesen heeft in zijn eerste jaar fantastisch werk geleverd, maar we stelden vast dat het huidige project de kwaliteiten van Frank niet optimaal gebruikten. Daarom hebben we beslist om de samenwerking stop te zetten."