Paul Put wordt technisch directeur van Marokkaanse topclub Wydad Casablanca

Put was deze zomer als bondscoach van Guinee met ambities naar de Afrika Cup in Egypte afgereisd, maar de verwachtingen werden er helemaal niet ingelost. Daarop kwamen er verhalen over corruptie bij de Guinese bond naar buiten, waarbij Put een levenslange schorsing kreeg in het Afrikaanse land.

De advocaat van Put spreekt van afpersing en een interne afrekening. De zaak houdt Put niet tegen om elders op het Afrikaanse continent aan de slag te gaan. Juist door zijn ervaring in Afrika - hij was ook coach van Gambia, Kenia, Burkina Faso en de Algerijnse club USM Alger - haalde 20-voudig Marokkaans kampioen Wydad AC hem in huis.

Put moet de sportieve lijn bewaken en uitzetten en de jeugdopleiding vorm geven.