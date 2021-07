Transfers buitenland: Tottenham haalt nieuwe doelman, nog een Nmecha voor Wolfsburg

13:52 13 uur 52. Ook Felix Nmecha trekt naar Wolfsburg. Enkele dagen na de bekendmaking van de transfer van Lukas Nmecha naar Wolfsburg, maakt zijn broer Felix dezelfde beweging. Ook hij ruilt Manchester City in voor de nummer 4 uit de Bundesliga van afgelopen seizoen. In tegenstelling tot de voormalige aanvaller van Anderlecht, waarvoor 8 miljoen neergeteld werd, maakt Felix transfervrij de overstap en ondertekende hij een driejarig contract. Hij was vorig seizoen bij de beloften van City goed voor 10 goals in 20 wedstrijden. . Ook Felix Nmecha trekt naar Wolfsburg Enkele dagen na de bekendmaking van de transfer van Lukas Nmecha naar Wolfsburg, maakt zijn broer Felix dezelfde beweging. Ook hij ruilt Manchester City in voor de nummer 4 uit de Bundesliga van afgelopen seizoen.



In tegenstelling tot de voormalige aanvaller van Anderlecht, waarvoor 8 miljoen neergeteld werd, maakt Felix transfervrij de overstap en ondertekende hij een driejarig contract. Hij was vorig seizoen bij de beloften van City goed voor 10 goals in 20 wedstrijden.

Tottenham plukt doelman Gollini weg bij Atalanta. De Italiaanse doelman Pierluigi Gollini (26) gaat voor een jaar op uitleenbasis bij Tottenham keepen. De Engelse club bedong ook een aankoopoptie. Gollini zorgde de voorbije 4 seizoenen mee voor de opmars van Atalanta, dat vorig seizoen 3e eindigde in de Serie A.

Gollini zat in de jeugd bij Manchester United en keepte na zijn profdebuut bij Hellas Verona ook een seizoen voor Aston Villa.Vanaf 2017 zit hij bij Atalanta, dat hem nu uitleent. Ook Joe Hart, ex-nummer 1 van Engeland, staat onder contract bij Tottenham.

Gollini keepte 108 keer voor Atalanta, waaronder 10 Champions League-duels in 2019-2020 en 2020-2021. Vorig seizoen kwam hij 32 keer in actie, toen Atalanta 3e werd en de finale van de Coppa verloor.

Bij Tottenham gaat hij de concurrentie aan met Hugo Lloris, de Franse wereldkampioen, die al sinds 2012 in Londen onder de lat staat.

Oude bekende Meïté trekt naar Benfica. Soualiho Meïté (27) verlaat het Italiaanse Torino voor Benfica. De Franse middenvelder zette zijn handtekening onder een contract tot 2026. Tussen februari 2016 en juni 2017 voetbalde Meïté op uitleenbasis voor Zulte Waregem. Hij droeg het shirt van Essevee uiteindelijk in 58 wedstrijden. Het afgelopen halfjaar huurde AC Milan de middenvelder van Torino.

Bernard verlaat Everton. Bernard zet zijn carrière verder bij Sharjah FC. De 28-jarige Braziliaan verlaat Premier League-club Everton en ondertekende in de Verenigde Arabische Emiraten een contract voor twee seizoenen.

Sharjah beëindigde de UAE Pro league vorig seizoen als vierde. Bernard kan er samen spelen met zijn landgenoten Gustavo, Marcus Meloni, Luan Pereira, Caio Lucas, Resende, Juninho, Jonathas en Philippe.



Son verlengt bij Tottenham. Als blijk van vertrouwen kan het zeker tellen. Son Heung-Min heeft zonet zijn handtekening gezet onder een nieuw contract van 4 jaar bij Tottenham. De 29-jarige Son maakte in 2015 de overstap van het Duitse Bayer Leverkusen.

"Ik hoefde geen keuze te maken, het was heel eenvoudig. Ik ben heel blij hier te zijn en ik kan niet wachten om de fans snel terug te zien", vertelde de Zuid-Koreaan.



André Ayew naar Qatar. André Ayew zet zijn carrière verder bij de Qatarese kampioen Al-Sadd, de club van hoofdcoach Xavi en middenvelder Santi Cazorla. De 31-jarige Ghanees, kapitein van de nationale ploeg, ondertekende in Doha een overeenkomst voor vier seizoenen.

Ook Paulinho vindt onderdak in Saudi-Arabië. Net als Funes Mori begint ook Paulinho aan een avontuur in Saudi-Arabië. De voormalige middenvelder van onder meer Barcelona heeft met Al Ahly een nieuwe club gevonden.

Funes Mori trekt naar Saudi-Arabië. Ramiro Funes Mori heeft de deur bi Villarreal achter zich dicht getrokken. De 30-jarige centrale verdediger gaat nu een nieuw avontuur aan bij Al-Nasr, een club uit de eerste klasse van Saudi-Arabië. Daar tekent de Argentijn een contract voor 2 jaar.

Demarai Gray keert terug naar de Premier League. De flankaanvaller tekende een contract voor 3 seizoenen bij Everton. Hij komt over van Bayer Leverkusen dat hem pas 6 maanden geleden weghaalde bij Leicester City. In de Bundesliga kon Gray geen potten breken.



Mpoku tekent bij Konyaspor. Paul-José Mpoku zet zijn voetbaltocht voort bij Konyaspor in Turkije. De voormalige winger van Standard verlaat er Al Wahda uit de Emiraten voor. Hij tekende een contract voor 2 jaar met de optie op een extra jaar. Eerder speelde Mpoku in het buitenland ook voor Leyton Orient, Caglia, Chievo en Panathinaikos.

Taiwo Awoniyi definitief naar Union Berlijn. De Duitse eersteklasser Union Berlijn heeft aanvaller Taiwo Awoniyi definitief overgenomen van Liverpool. De Nigeriaan was er vorig jaar al op uitleenbasis actief en tekende er nu dus een meerjarig contract. De 23-jarige aanvaller kwam eerder ook al uit voor Moeskroen en AA Gent. Vooral bij Moeskroen schitterde Awoniyi met 21 goals en 10 assists in 47 wedstrijden. Voor Gent kwam hij niet verder dan drie goals in 22 duels.

AS Roma verhuurt Justin Kluivert aan Nice. Justin Kluivert speelt het komende seizoen voor Nice. De Ligue 1-club huurt de 22-jarige Nederlander met aankoopoptie van het Italiaanse AS Roma. In de zomer van 2018 kocht Roma Kluivert van Ajax voor iets meer dan 17 miljoen euro. Maar in Italië kon de aanvaller nog niet echt doorbreken. Vorig seizoen werd hij al uitgeleend aan RB Leipzig. In de Bundesliga kwam hij in 19 duels niet verder dan 3 doelpunten en 1 assist.

