11:26

11 uur 26. Iniesta blijft wat langer in Japan. Andres Iniesta heeft zijn contract bij het Japanse Vissel Kobe tot begin 2023 verlengd. De vandaag 37 jaar geworden aanvallende middenvelder is aan zijn vierde seizoen bezig in Japan, nadat hij in de zomer van 2018 was overgekomen van FC Barcelona. In zijn 16 jaar bij de Catalanen won Iniesta 32 prijzen, in Japan staat zijn teller op 2. Bij Kobe is Iniesta ploegmaat van Thomas Vermaelen. .