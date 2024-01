De laatste clash tussen de Grote Drie: kan Van Aert Van der Poel ultiem nog zege afsnoepen in Benidorm?

De Wereldbekercross in Benidorm brengt voor de laatste keer dit seizoen de Grote Drie aan de start. Mathieu van der Poel is tot dusver heer en meester in het veld met tien overwinningen in evenveel wedstrijden. Kunnen Van Aert of Pidcock nog een streep trekken door het perfecte rapport van de wereldkampioen? Volg de cross op deze pagina vanaf 15.10 uur.