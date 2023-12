Brand, Alvarado of Pieterse: wie profiteert van de afwezigheid van Van Empel in Namen?

Geen Fem van Empel in Namen. De Nederlandse wereldkampioene won gisteren in Herentals, maar sukkelde eerder deze week met een verkoudheid en kiest voor een dag rust. De afwezigheid van Van Empel, die dit seizoen met een 10 op 10 onklopbaar is, opent wel perspectieven voor de rest.



Dichter dan Lucinda Brand gisteren in Herentals is dit seizoen een concurrente nog niet gekomen bij Van Empel. Brand begon laat aan haar crossseizoen, maar is nog fris en wordt steeds beter. Slaat ze vandaag toe?



Ook Ceylin Alvarado liet dit seizoen al heel mooie dingen zien en mag met ambitie starten. En wat dan gezegd van Puck Pieterse? Vorig seizoen domineerde ze samen met Van Empel in het veld, maar deze winter moet ze haar ritme nog vinden. Te beginnen vandaag in Namen?