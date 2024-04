Ploegmaats Evenepoel vernemen nieuws over val tijdens persconferentie, Lefevere: "Het kon veel erger geweest zijn"

Een nieuwe opdoffer voor Soudal-Quick Step: kopman Remco Evenepoel heeft de Ronde van het Baskenland moeten verlaten na een vreselijke valpartij. De renners die Parijs-Roubaix rijden, kwamen het nieuws te weten tijdens hun persbabbel. CEO Patrick Lefevere reageerde, weliswaar nog voor er duidelijkheid was over een medisch bulletin.

Net toen Remco Evenepoel ten val kwam, hield Soudal - Quick Step zijn persconferentie voor Parijs-Roubaix. De opschudding was groot toen renners, staf en de CEO de val zagen op hun smartphones.

"De renner in het wiel van Remco viel en waarschijnlijk verloor hij even zijn concentratie en kwam hij zo ten val", interpreteerde Patrick Lefevere. "Ik denk niet dat ze te veel risico's namen, de weg leek me nogal glad."

"Het kon veel erger geweest zijn met die rotsen en bomen, maar het ziet er serieus uit. Het is nooit een goed teken als een renner naar zijn schouder grijpt. Dit is de slechtst mogelijke periode, maar we moeten het medische rapport afwachten."

"Tot Luik-Bastenaken-Luik is het nog 14 dagen en kan er veel hersteld worden. Maar bij een breuk stopt het hier."

"De Tour? Neen, de Tour wordt niet gehypothekeerd. Het zou alleen een terugslag zijn na weer zoveel inspanningen."