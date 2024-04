Primoz Roglic houdt enkele kneuzingen over aan stevige val in Ronde van het Baskenland

De schade lijkt mee te vallen bij Primoz Roglic. De Sloveen kwam hard ten val in de derde etappe van de Ronde van het Baskenland, maar hield er geen hersenschudding aan over. Zijn ploeg maakt wel gewag van oppervlakkige wondes, kneuzingen en blauwe plekken. Roglic draagt voorlopig nog steeds de leiderstrui.

Primoz Roglic had vandaag geen makkelijke dag in het Baskenland.



De Sloveen kwam op zo'n 40 kilometer van de finish ten val en even werd gevreesd voor het ergste. Na enkele minuten bekomen, kroop de man van Bora-Hansgrohe toch opnieuw op zijn fiets en reed hij de etappe uit zonder tijdverlies.

Zijn ploeg is nu ook met een eerste update gekomen over de gezondheid van Roglic. Hij zou enkel oppervlakkige wondes, kneuzingen en blauwe plekken overhouden aan de valpartij. Niet niks, maar dus ook geen breuken. Bora-Hansgrohe bevestigde ook dat Roglic geen hersenschudding opliep.

De kans lijkt dus groot dat de Sloveen zijn leiderstrui morgen verder zal kunnen verdedigen, al volgt er nog extra onderzoek vanavond. In het algemeen klassement heeft Roglic nog een voorsprong van 7 seconden op Remco Evenepoel.