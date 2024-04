Nieuw hoofdstuk in Brys-saga: Kameroense voetbalbond erkent aanstelling van de Belgische coach niet

Begin ik erg binnenkort aan mijn opdracht in Kameroen of niet? Dat is de vraag die Marc Brys zich op dit moment stelt. De Belgische coach zou het roer vanaf volgende week overnemen bij het Afrikaanse land, maar de voetbalbond erkent zijn aanstelling niet. "Er bestaat geen twijfel over dat het onze bevoegdheid is", delen Eto'o en co. een sneer uit naar de minister van Sport.