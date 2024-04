De Kameroense voetbalbond wist niets van zijn aanstelling: wat staat Marc Brys te wachten als bondscoach?

Een flinke opdracht als hoofd van de Ontembare Leeuwen. Marc Brys heeft het avontuur als bondscoach van Kameroen met beide handen aangenomen. Al was de voetbalbond daar niet van op de hoogte. Een bizar voorval aan het begin van zijn vierjarige contract. En dus rijst de vraag: wat staat de ex-coach van OHL te wachten in Afrika?

"En ook rond de ploeg is het lang niet altijd rustig", deelt Sven Vandenbroeck, ervaringsdeskundige als rechterhand van Hugo Broos toen hij de Afrika Cup won in 2017.

"Soms is dat de bondsvoorzitter zelf, of zoals nu de minister van sport ..."

"Daarom is het belangrijk dat je een goede verhouding hebt met wie er beslist", pikt Georges Leekens in. Hij heeft meerdere avonturen in Noord-Afrika met Algerije en Tunesië achter de rug.

Een weloverwogen keuze, weliswaar. Na passages bij STVV, Beerschot, KV Mechelen en OHL had Marc Brys het helemaal gehad in België. Bondscoach worden van Kameroen, wilde hij wel.

De omkadering van de nationale ploeg is beter geworden, ook structureel is het land erop vooruitgegaan.

Net dat maakt de rol van bondscoach dat tikkeltje ingewikkelder.

Vandenbroeck kadert het leven als keuzeheer van een Afrikaans land: "Qua aantal wedstrijden is het rustig, maar errond niet. De levenskwaliteit is er niet hetzelfde, dus Hugo Broos en ik reisden heel vaak over en weer naar daar."

En dan heb je nog de inmenging. "De politieke belangen hebben allemaal invloed op het voetbal in Kameroen. Iedereen gebruikt het om zichzelf in een goed daglicht te zetten."



Al gelooft Vandenbroeck wel in een sportief rooskleurige toekomst voor de gloednieuwe bondscoach.

"De omkadering van de nationale ploeg is beter geworden, ook structureel is het land erop vooruitgegaan. Zo heeft iedereen een rekening voor de premies, terwijl dat vroeger op de massagetafels cash werd geregeld. Ook kinesisten en dokters zijn aanwezig."

Brys kan zo terugvallen op een basis wanneer hij onder druk staat. "Het potentieel is er zeker, want Marc is iemand die weet wat hij wil. Dat is belangrijk bij zo'n land", besluit de voormalige T2 van Kameroen.

De rollercoaster is vertrokken, hopelijk voor Marc Brys met veel ups.