"Meeste voetballers zijn domme kl*ten": Herman Brusselmans gaat dilemma niet uit de weg in Extra Time

Herman Brusselmans was gisteren te gast in Extra Time. En - wat had je anders verwacht? - zijn passage ging niet onopgemerkt voorbij. Toen de schrijver het dilemma "heb je liever dat je zoon een Nobelprijs voor de Literatuur wint of dat hij profvoetballer wordt" voorgeschoteld kreeg, bulldozerde hij dat in zijn gekende stijl omver. Bekijk het fragment hieronder.