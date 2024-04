Marc Brys (61) tekent voor vier jaar bij Kameroen: "Wou absoluut niet terug naar België"

Marc Brys mag zich voortaan bondscoach noemen. De 61-jarige trainer tekent een contract tot 2028 bij Kameroen. Zo heeft de ex-coach van OH Leuven zijn eerste uitdaging beet na zijn ontslag in oktober. Hij volgt zo in de voetsporen van Hugo Broos. "De puzzel klopte sportief en financieel."

Onze landgenoot moet in de toekomst de hooggespannen verwachtingen inlossen. Hij krijgt tot 2028 de kans om in de voetsporen van andere Belg Hugo Broos te treden, die Kameroen de Afrika Cup bezorgde anno 2017.

Bij Kameroen volgt hij Rigobert Song op. De trainer - die zijn spelerscarrière vooral in Turkije doorbracht - legde een teleurstellende Afrika Cup af met zijn land. Die eindigde in de 1/8e finales.

De 61-jarige keuzeheer werd in oktober van 2023 aan de deur gezet bij OH Leuven na een tegenvallend seizoensbegin. Zo moest hij na meer dan drie seizoenen afscheid nemen van de club.

Van Den Dreef naar het Paul Biya Stadium in Kameroen. Dat is de stap die Marc Brys gezet heeft.

Marc Brys woont na zijn vertrek bij OHL in Kreta. "Ik had tegen mijn echtgenote gezegd: het is goed geweest. We gaan naar daar om het rustig aan te doen. Maar de puzzel klopte bij Kameroen, sportief en financieel."

"Het is ook een uitdaging om op een andere manier te werken. Ik ben nog nooit bondscoach geweest. Je moet proberen om een groep die je heel weinig ziet, toch te binden."

Kameroen is niet het enige land dat gepolst heeft in de voorbije maanden. "Ik heb ook met Ghana gesproken. En een week geleden kwam ook Tunesië in de running. Of er Belgische clubs gepolst hebben? Ik wilde absoluut niet terug naar België. Ik had het verhaal daar een beetje gezien."

Heeft het succes van collega Hugo Broos meegespeeld bij Kameroen? "Er is niet expliciet over gesproken, maar het zal wel meegespeeld hebben. De Belgische coaches liggen eindelijk wat beter in de markt. We moeten als trainers niet alleen onszelf verkopen, maar ook reclame maken voor onze Belgische collega's. Dat hadden ze in Nederland al vroeger begrepen."