ASO over chicane rond het Bos van Wallers: "We kennen de beste oplossing, maar er was nu geen tijd meer"

Thierry Gouvenou (54) tekent namens ASO het parcours van Parijs-Roubaix uit en kwam enkele dagen geleden op de proppen met een kermisattractie vlak voor de grootste speeltuin van de kasseiklassieker: een chicane net voor het Bos van Wallers.

"Ik heb vorige vrijdag een gesprek gehad met CPA (de rennersvakbond)", legt de Fransman uit in een gesprek met onze redactie. "Ze vroegen ons om na te denken over hoe we de snelheid voor het Bos zouden kunnen verlagen. Er was de jongste weken een soort van psychose ontstaan in het peloton."

Gouvenou heeft naar eigen zeggen ter plekke 3 opties bestudeerd. "Door de beperkte tijd konden we niet te veel doen. Dit is dus een tijdelijke ingreep die we kunnen verbeteren. We kennen de beste oplossing, maar daar zijn wegwerkzaamheden voor nodig en dat kan je niet in 3 à 4 dagen."

Die ideale wereld bevindt zich links langs de traditionele toegangsweg, daar waar de parking van de mijnsite ligt. "Dat is een stuk natuurlijker, maar er is tijd nodig om dat te verwezenlijken. Langs dat traject heb je de laatste bocht dan voor de spoorwegovergang, niet erna. En de laatste bocht ligt op 60 à 80 meter voor het Bos."

"We hebben nu gekozen voor een oplossing die niet supervlot is, maar die vandaag wel een bestaanswaarde heeft en die een antwoord geeft op de verzuchtingen van de rennersvakbond."