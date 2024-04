Raad van bestuur bevestigt "volledig vertrouwen" in gedelegeerd bestuurder Mehdi Bayat

Mehdi Bayat kan wat geruster slapen, als dat al nodig was. De raad van bestuur van Sporting Charleroi heeft zijn "volledige vertrouwen" uitgesproken in een persbericht. "Van een vertrek of een ontslag is geen sprake", luidt het.

Bayat is als gedelegeerd bestuurder al enkele maanden de kop van Jut bij de supporters. Er wordt hem verweten dat hij zich zou verrijkt hebben op de kap van de club. Bovendien gaan de sportieve prestaties elk seizoen achteruit. De komende weken moet Charleroi proberen het behoud te verzekeren in de Relegation Play-offs.



Bayat krijgt met de Amerikaanse zakenman David Helmer wel een "mentor". Helmer werd in december verwelkomd binnen Charleroi als nieuwe investeerder. "In een dynamische en veeleisende omgeving is het essentieel voor een clubleider om te kunnen terugvallen op iemand die hem stimuleert", legde Helmer uit.



"Mehdi kan profiteren van mijn directe ondersteuning. We communiceren nu al dagelijks over beslissingen die op sportief vlak moeten worden genomen."



De Amerikaan vergaarde een fortuin met een bedrijf dat laboratoriumapparatuur levert. Hij leidt ook de Catalytik Group, een investeringsgroep in de sportsector.



De raad van bestuur van Charleroi gaf aan dat de "transitie naar een professioneel management" aan de gang is sinds de komst van Helmer.