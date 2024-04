BEKIJK - Tarik Tissoudali is een van de voetballers die meedoen aan ramadan: "innerlijke rust, geen stress"

Na het paasweekend is de vastenperiode voorbij voor katholieken, maar de ramadan duurt voor moslims nog 9 dagen. Ook heel wat topsporters doen mee aan de ramadan. Zij moeten trainen en presteren terwijl ze niet kunnen eten van zonsopgang tot zonsondergang. Niet evident. Tarik Tissoudali, voetballer van AA Gent, liet ons een dag meevolgen. "Vasten is niet alleen met onze maag. We vasten ook met onze handen, onze ogen, onze mond."