Heeft de MotoGP naast zijn aandelen ook zijn ziel verkocht? De overname door Liberty Media doorgelicht

di 2 april 2024 16:22

De overname van de MotoGP door Liberty Media is momenteel "the talk of the town" in de auto- en motorsportwereld. De Amerikaanse mediagroep heeft zich al bewezen als groeihormoon van de Formule 1 en wil nu ook zijn slag slaan op twee wielen. Wat het motief van Liberty is en wat de MotoGP hierbij kan winnen? Sporza Daily zocht naar antwoorden.

De MotoGP gaat de Formule 1 achterna. Althans, dat hoopt het toch.



Liberty Media, sinds 2016 de eigenaar van de Formule 1, heeft voor meer dan 4 miljard euro nu ook de MotoGP aan zijn portfolio toegevoegd. Dat kondigde het maandag trots aan in een persbericht. Het Amerikaanse mediaconglomeraat hoopt zo eenzelfde financieel succesverhaal te schrijven als in de autosport. Liberty Media kocht de F1 voor een slordige acht miljard euro, inmiddels zou die investering zeker een tienvoud waard zijn. En dat wil het volgens zijn gekende modus operandi bewerkstelligen: de sport verder mondialiseren en dan vooral de Amerikaanse markt aanboren. En net zoals bij de F1 zal het showgehalte dus ferm de hoogte ingestuwd moeten worden.

De American Way druist vaak in tegen het idee van de pure liefhebbers van de sport. Kris Wauters

Het is een evolutie die Kris Wauters ook als Formule 1-commentator heeft zien gebeuren.

"Het is een groot Amerikaans mediabedrijf en het gedraagt zich ook zo: ze leunen vaak op spektakel en willen de evenementen zelf grootser maken. Zo willen ze de sport bij een breder publiek brengen en kapitaalkrachtige partners aanbrengen. Om zo iedereen - zeker zichzelf - rijker te maken." "Alleen: die American Way druist vaak in tegen het idee van de pure liefhebbers van de sport. Kijk maar naar de F1. Liberty trekt zich weinig aan van de historische waarde van klassieke circuits zoals Spa, Monaco en Monza - die nochtans hoog in het vaandel wordt gedragen door de échte fans." Hoewel vele autosport-puristen het met lede ogen hebben aanzien, heeft het er bij de F1 wel voor gezorgd dat niet alleen de waarde van, maar ook de aandacht voor de sport enorm gegroeid is. "Ik ben benieuwd of ze eenzelfde strategie zullen gebruiken bij de MotoGP. Op zich is winst maken geen probleem, zolang het hand in hand gaat met een positieve evolutie voor de sport zelf."

Marquez is al even de main man in de MotoGP.

Monopolie