Liberty Media, eigenaar van de Formule 1, koopt MotoGP voor 4 miljard euro

In 2016 kwam de Formule 1 in handen van Liberty Media, een Amerikaans bedrijf. Daar betaalde de groep toen 8 miljard dollar voor. Sindsdien is er zeker af en toe wat kritiek te horen over het beleid van Liberty Media, maar Formule 1 heeft ontegensprekelijk aan populariteit gewonnen.

Wie weet gaat de MotoGP dus dezelfde kant op. In een eerste statement zegt CEO Greg Maffei alleszins dat hij "de sport wil laten groeien, voor de fans, de teams en de sponsors".

Liberty Media betaalt 4,2 miljard euro om Dorna over te nemen, dat is het moederbedrijf achter de MotoGP. De CEO van Dorna, Cermelo Ezpeleta, blijft voorlopig aan.

"Dit is de ideale stap in de verdere ontwikkeling van de MotoGP", zei Ezpeleta. "We zijn benieuwd wat deze mijlpaal kan betekenen voor de sport en voor de fans."