Gokschandaal houdt NBA in de ban, maar ook Belgen getuigen: "Soms wordt familie zelfs betrokken"

Een gokschandaal doet heel wat stof opwaaien in de NBA. Wat blijkt: spelers uit de Amerikaanse basketcompetitie worden veelal benaderd door mensen met een geheimzinnige agenda. Een fenomeen dat ook in België niet vreemd is. "Bizarre accounts benaderen mij soms om te vragen hoe het met mij gaat", getuigt basketballer Jonas Foerts in Sporza Daily.

Na de verhalen uit de NBA kun je je luidop de vraag stellen: is er ook in België sprake van gokkers die spelers benaderen? Jonas Foerts, sinds kort fulltime 3x3-speler, spreekt er openhartig over in Sporza Daily. "Ik heb nooit expliciet de vraag gekregen om zelf te sjoemelen, maar soms krijg ik wel berichten van vreemde accounts. Die vragen dan hoe ik me voel en of ik denk dat we zullen winnen", klinkt het bij Foerts. Soms gaan de gokkers zelfs een stap verder. "Ik heb al geweten dat de familie van spelers betrokken wordt in reacties op Instagram. Dat is dan omdat je geen topwedstrijd hebt gespeeld, maar niet veel spelers trekken zich er iets van aan", meldt Foerts.

Zelf stappen ondernemen tegen de haatberichten is niet evident. "Je kan enkel reacties verwijderen, maar daar ben je even mee bezig. Het account rapporteren heeft ook weinig zin, want je kan niet achterhalen wie er achter zit."

Bij matchfixing is je sport om zeep. Al het mooie waar je voor speelt verdwijnt. Jonas Foerts

De ex-speler van Kangoeroes Mechelen benadrukt dat hij zelf niet verleid kan worden. "Als ik speel, wil ik altijd winnen. Als ik van die rare berichten krijg, laat ik dan ook altijd weten dat ik me goed voel en dat we gaan winnen. Wanneer we verliezen, is het niet mijn probleem dat iemand geld kwijtraakt", verduidelijkt hij. "Maar in landen waar je minder geld verdient als sporter, kan ik me inbeelden dat er andere dingen gebeuren. Dan is je sport wel om zeep, natuurlijk. Al het mooie waar je voor speelt of supportert, is dan helemaal weg."

