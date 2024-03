BNXT League hakt knoop over competitiehervorming door: "Op sportief vlak stap vooruit door meer transparantie"

ma 11 maart 2024 15:33

De competitieformule van de BNXT League, de gezamenlijke Belgisch-Nederlandse basketbalcompetitie, ondergaat komend seizoen een metamorfose. Dankzij een duidelijker format wil de BNXT League sportief én economisch een stap vooruit zetten.

We besparen ons de moeite om u de huidige competitieformule van de BNXT League helder uit de doeken te doen. Het format zoals het tot nu toe bestond en nog tot het einde van het seizoen zal doorgaan, was dan ook bijzonder ingewikkeld. Dat beseft general manager Wim Van de Keere zelf ook. "De formule die we nu hadden, was gemaakt op basis van pariteit. Dat is goed wanneer je met evenveel bent in België en Nederland", vertelt Van de Keere. Maar sinds dit seizoen telt de BNXT League nog slechts 9 Nederlandse clubs, tegenover 11 uit België. "Daardoor moet je allerlei berekeningen gaan doen om toch alles op orde te krijgen voor de "crossborder"-fase."

We gaan naar een gewone competitie met 20 clubs waarin iedereen thuis en uit tegen elkaar speelt. Wim Van de Keere

En dus werd beslist om tabula rasa te maken. Vanaf volgend seizoen kiest de BNXT League voor eenvoud. "We gaan naar een gewone competitie met 20 clubs waarin iedereen thuis en uit tegen elkaar speelt", legt Van de Keere uit. "Volgend seizoen is dat met 20 clubs. In principe willen we het jaar daarna naar 18 gaan, omdat we 20 wat veel vinden. Maar we kunnen er nu geen 2 meer laten afvloeien." Daarna volgen dan nationale play-offs, waarin de Belgische en de Nederlandse kampioen gekroond worden en waarin de Europese tickets verdeeld worden. "En de Belgische en Nederlandse kampioen spelen vervolgens nog tegen elkaar om de BNXT-kampioen te kronen", aldus Van de Keere.

In het nieuwe systeem gaan we naar een volledige integratie, met BeNE-duels vanaf september. Wim Van de Keere

Een van de struikelblokken in het huidige format was dat de Belgisch-Nederlandse duels pas vanaf februari/maart op de agenda stonden. "In de hoofden van de mensen begint de BNXT League pas nu. In het nieuwe systeem gaan we naar een volledige integratie, met BENE-duels vanaf september." "Op sportief vlak zetten we naar transparantie een stap vooruit. Ook economisch denk ik dat we er een stap op vooruit zullen gaan. Nu zie je dat de media-aandacht bergaf vanaf de crossborderfase, zeker voor de Elite Silver." "We willen blijven verder werken aan de kwaliteit. Daarbij luisteren we naar iedereen, niet alleen naar de topclubs. We willen iedereen meekrijgen en ik denk dat we dat op deze manier zullen kunnen doen."

Het nieuwe competitieformat in een notendop

fase 1: 20 teams uit België en Nederland spelen 19 heen- en 19 terugmatchen

fase 2: op basis van de ranking spelen de ploegen play-offs per land

fase 3: de Belgische en Nederlandse kampioen spelen om de BNXT-titel