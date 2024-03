BNXT League: 3 nederlagen in Elite Gold voor Belgische clubs, 2 overwinningen in Elite Silver

Een ferme baalavond voor de Belgische clubs in Elite Gold-categorie. Limburg (75-61), Luik (86-84) en Charleroi (78-72) verloren respectievelijk van Leiden, Weert (BAL) en Groningen. In de voorlopige stand blijft Oostende (25 punten) zo aan de leiding voor Den Bosch en Leiden (23 punten). Daarna volgen Antwerpen, Limburg en Groningen (22 punten), Zwolle en Charleroi (21 punten) gevolgd door Luik (20 punten) en Weert (BAL) met 19 punten.





In de Elite Silver-categorie daarentegen eindigden de twee wedstrijden die zaterdag werden gespeeld wél in Belgische overwinningen. In de late namiddag won Leuven met 75-80 van Feyenoord, met Jalen Tate (23 punten) en Cody Riley (12 punten en 14 rebounds) in de hoofdrol. Later op de avond was het de beurt aan Alst, dat dankzij het duo Ivan Maras (16 punten, 10 rebounds) en Tito Casero (15 punten) won van Den Helder (69-81).