De sterren voor Scheldeprijs (m): opnieuw een duel tussen Philipsen en Merlier

wo 3 april 2024 07:12

Na de Ronde van Vlaanderen is het de beurt aan de oudste Vlaamse koers op de wielerkalender: de Scheldeprijs. Zijn de sprinters opnieuw de baas of beslissen de weergoden er dit jaar anders over? Wij zetten de favorieten even op een rijtje.

⭐⭐⭐

Krijgen we op de Churchillaan in Schoten een sprint tussen Jasper Philipsen en Tim Merlier? Onze kenners denken alvast van wel. Philipsen liet de Ronde van Vlaanderen schieten om zich volledig te focussen op Parijs-Roubaix van komende zondag. Heeft hij nog steeds de snelle benen van Milaan-Sanremo en de Classic Brugge-De Panne? De renner van Alpecin-Deceuninck kan alvast de zegetocht van zijn ploeg door het wielerseizoen gewoon voortzetten door voor de derde keer de Scheldeprijs te winnen. En wat kan Tim Merlier? De winnaar van Nokere koerse reed een degelijke Ronde van Vlaanderen en heeft nog een eitje te pellen met Philipsen na het kleine akkefietje tijdens de sprint in De Panne. Bij Soudal-Quick Step zou een overwinning alvast welkom zijn na de tegenvallende resultaten in dit klassieke voorjaar.

⭐⭐

De tweede linie beginnen we met Sam Welsford. De Australiër van Bora-hansgrohe was vorig jaar tweede en het jaar daarvoor derde. Kan hij dit jaar de oppergaai meegraaien? Dit seizoen lukte het voor hem enkel nog maar in de Tour Down Under. Ook bij de kanshebbers zijn de nummers 2 en 3 uit de Bredene Koksijde Classic: Dylan Groenewegen van Jayco-AlUla en Gerben Thijssen van Intermarché-Wanty. Beide snelle mannen begonnen sterk aan het seizoen in Spanje, Portugal en het Midden-Oosten, maar staan nu al een tijdje droog. Groenewegen reed wel top 10 in Gent-Wevelgem en Thijssen sprintte vorige week nog naar een tweede plaats in Frankrijk. Dit is misschien een uitgelezen kans om hun seizoen opnieuw te lanceren.

⭐