Jouw gids voor de Scheldeprijs (m/v): Dwarsbomen de weergoden de plannen van de sprinters?

Tussen de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix door lijnen de topsprinters zich op in Zeeland voor de 112e editie van de Scheldeprijs. Krijgen we woensdag de traditionele sprint te zien in Schoten of beslissen waaiers er anders over? Hier is jouw gids over de oudste Vlaamse voorjaarsklassieker. Vanaf 15.20 uur live te bekijken op VRT 1.