Remco Evenepoel verlekkert zich op "speciale finales" in het Baskenland: "Wordt elke dag een spektakel"

Evenepoel waarschuwt wel voor de onvoorspelbaarheid van het Baskenland.

"Het is telkens een speciale finale", deelt de Belgische kampioen. "Het wordt elke dag een spektakel, denk ik. Een dat telkens alle kanten uit kan."

Voor Evenepoel vormt de week in Spanje de perfecte voorbereiding op het vervolg van zijn voorjaar. Al zal hij er stevige concurrentie treffen met Jonas Vingegaard en Primoz Roglic. Speelt de Tour nu al in het achterhoofd?

"Ja en nee. Vingegaard is topfavoriet in Frankrijk, maar dit is een heel ander parcours. Hij is de te kloppen man. Ik denk dat hij vooral op zaterdag mikt, want dat is de zwaarste rit."

Daar rekent de Belg op hulp van Mikel Landa. "Iemand die nooit stress heeft", lacht Evenepoel. "Hij zal me zeker bijstaan, maar als de mogelijkheid is, moet hij zeker zijn eigen kans wagen. Ik hoop dat we goed samenwerken als duo."

De krachten zullen dan ook gebundeld moeten worden om de kleppers te verslaan.