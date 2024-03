Ook D'hoore kon Kopecky niet naar AG Insurance-Soudal lokken: "We waren misschien 1 of 2 jaar te vroeg"

De verschuivingen aan de top bij AG Insurance-Soudal tonen dat de Belgische vrouwenwielerploeg ambitieus is. Het deed zelfs een poging om Lotte Kopecky aan te trekken. "De lat lag misschien te hoog", geeft sportief manager Jolien D'hoore toe in Vive le Vélo/Leve de Ronde.

Beweging in alle gelederen van AG Insurance -Soudal. Na jarenlange trouwe dienst stapt bezieler Natascha den Ouden uit haar eigen project door "een onoverkomelijk verschil in visie".

AG Insurance wordt dan weer naast hoofdsponsor ook hoofdaandeelhouder. "Dat is een positief verhaal", zegt Jolien D'hoore, sportmanager van de ploeg. "Dat hebben we nodig om stappen te zetten in de professionalisering van de ploeg."

Maar wat was dan dat "verschil in visie"? "Natascha was heel erg gericht op de ontwikkeling van jeugd en talent", verklaart D'hoore. "Dat moeten we zeker behouden. Ze heeft op dat vlak pionierswerk verricht."

"Maar we moeten ook onze sportieve doelstellingen uitbreiden. We mogen de lat hoog leggen. We willen scoren in alle wedstrijden, van het voorjaar tot de rittenkoersen."