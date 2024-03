Stoelendans bij AG Insurance-Soudal: oprichtster vertrekt, Foré en D'hoore nemen leiding over

Beweging in alle gelederen van AG Insurance - Soudal. Na jarenlange trouwe dienst stapt bezieler Natascha den Ouden uit haar eigen project door "een onoverkomelijk verschil in visie". En op hetzelfde moment kondigde verzekeringsbedrijf AG Insurance - dat al hoofdsponsor was - aan dat het nu ook hoofdaandeelhouder zal worden.

Er zijn verschuivingen op til bij AG Insurance - Soudal.

Het Belgische verzekeringsbedrijf AG Insurance wordt naast hoofdsponsor van de ploeg nu ook hoofdaandeelhouder, dat maakte het vandaag zelf bekend met een statement .

"Als hoofdsponsor hadden we al wat invloed, maar als teameigenaar kunnen we nog meer impact uitoefenen op de verdere ontwikkeling van de ploeg en op de verdere professionalisering van het vrouwenwielrennen in het algemeen", vertelt Rob Maes van AG.

AG Insurance zal 76 % van de aandelen in zijn portefeuille hebben zitten, de overige 24% blijft bij Decolef - het bedrijf van sterke man Patrick Lefevere. De vrouwenploeg wil zo ook de banden met de mannen van Soudal-Quick Step blijven behouden.

"We zijn er trots om de uitstekende samenwerking met een sterke partner als AG Insurance te bestendigen en samen verder te bouwen aan de toekomst van het vrouwenwielrennen", vertelt Lefevere, die benadrukt dat het vrouwenteam van alle voordelen zal genieten die zijn Wolfpack ook heeft.

Die banden zullen ook direct voelbaar zijn in de teamleiding. Zo zal Jurgen Foré zijn huidige rol als COO van Soudal-Quick Step combineren met de rol van ploegmanager van de AG Insurance-Soudal vrouwenploeg. Ex-renster en boegbeeld Jolien D'hoore wordt sportmanager van AG Insurance-Soudal.

Aan de andere kant bedankt de ploeg Natascha den Ouden, die de bezieler was en aan de wieg stond van het initiële NXTG-team-project, voor haar "jarenlange inzet".

"Het afgelopen jaar is er een onoverkomelijk verschil in visie ontstaan", reageert Den Ouden zelf op haar Instagram. "Ik heb daarom besloten om me terug te trekken als eigenaar en teammanager. Ik neem deze beslissing niet licht op. Het is een afscheid met pijn in mijn hart."