José De Cauwer gaat op bezoek in eerste Vlaamse hoogtehotel: "Zelfs de stopcontacten zijn toegestopt"

Met José De Cauwer naar hogere sferen. Onze vaste wielercommentator ging gisteren een bezoekje nemen in het eerste hoogtehotel in Vlaanderen. Na een rondleiding van ex-triatleet Frederik Van Lierde was De Cauwer duidelijk onder de indruk. "Als renner zou ik geen nieuwe auto, maar wel zo'n hoogtekamer aanschaffen", knipoogde hij in Vive le Vélo, Leve de Ronde.

Belgische renners en rensters moeten niet langer een grens oversteken om op hoogtestage te gaan.



In Sint-Eloois-Winkel werd deze week het eerste hoogtehotel van Vlaanderen voorgesteld. Door middel van een geavanceerd systeem kan de luchtdruk in de kamers aangepast worden. Om zo in eigen land een hoogtestage te simuleren.



"Het is fenomenaal", vertelde De Cauwer in Vive le Vélo nadat hij een rondleiding had gekregen van ex-triatleet en ambassadeur Frederik Van Lierde.



"Zelfs de gemeenschappelijke ruimtes - zoals de cinemazaal - kunnen in luchtdruk aangepast worden en elk stopcontact is daarom ook toegestopt. Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in het wielrennen en de nieuwe snufjes die erbij komen kijken. Daarom moest ik wel een kijkje gaan nemen."



Zelf experimenteerde De Cauwer in de Sierra Nevada met het effect van trainen op hoogte, maar een hoogtehotel zó dichtbij was niet meer voor hem weggelegd als prof.



"Maar als dit al bestaan had, was ik een van de eerste gebruikers geweest", vertelt De Cauwer. "We weten inmiddels dat het werkt. Ik zou als renner geen nieuwe auto meer kopen, maar zo'n hoogtekamer aanschaffen."