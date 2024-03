SD Worx-Protime betreurt afwijzing van Demi Vollering na "maximaal voorstel": "Het doet enorm veel pijn"

vr 29 maart 2024 08:19

Een donderslag bij heldere hemel was het niet: SD Worx-Protime bevestigde woensdag dat Demi Vollering (27) het pand verlaat. De topploeg heeft niet voldoende centen om de Nederlandse kampioene ook de komende jaren naast Lotte Kopecky (28) te zetten. Of wat is nu de oorzaak van de nakende breuk? De CEO geeft zijn kant van het verhaal.

Het zou als een schaduw boven dit seizoen hangen: zou SD Worx-Protime het contract van de twee uithangborden kunnen verlengen? Lotte Kopecky gaf enkele weken geleden een duidelijk signaal met haar deal tot 2028, woensdag lekte uit dat Demi Vollering een andere koers zal varen. CEO Erwin Janssen stond erop om het dossier van naaldje tot draadje toe te lichten. "We telden vorig seizoen de nummers 1 tot en met 4 in de UCI-ranking. Dan snap je dat het moeilijk is om iedereen bij elkaar te houden." "Nochtans is dat vanaf het eerste moment ons doel geweest", benadrukt hij. "Wat er ook gezegd en geschreven wordt: het is altijd ons doel geweest om Demi en Lotte bij elkaar te houden." "Bij Lotte zijn de onderhandelingen gelukt, met het management van Demi hebben we lange tijd gesproken. Uiteindelijk moet je ook komen tot iets, want voor een ploeg zonder Demi heb je een plan B nodig." "We hebben een maximaal voorstel gedaan. Volgens ons was dat een topvoorstel binnen de maximale mogelijkheden die we hebben met onze sponsoren." "Maar uiteindelijk hebben we een ultimatum gesteld, want je moet voort. En we hebben geen akkoord gekregen van het management van Vollering. Als je dat niet krijgt, is de kans groot dat de wegen scheiden."

Het is altijd ons doel geweest om Demi en Lotte bij elkaar te houden. We hebben een maximaal voorstel gedaan bij Demi, maar we hebben geen antwoord gekregen. Erwin Janssen, CEO SD Worx-Protime

Vollering en Kopecky zijn volgend jaar geen ploeggenotes meer.

Alles uit de kast

De CEO van de wielerploeg ontkent niet dat hij geschrokken is door de afwijzing. "Op zich wel, ja. Demi en deze ploeg passen bij elkaar. Ik denk dat zij zich hier altijd goed heeft gevoeld, net zoals wij ons altijd goed gevoeld hebben met haar." "Ik had niet gedacht dat we er niet zouden uitgeraken. Je praat er lange tijd over en je probeert alles uit de kast te halen om je renster te behouden." Als het een budgettaire kwestie is, wil dat dan zeggen dat er misschien besparingen zijn geweest? De CEO ontkracht. Janssen: "Het vrouwenwielrennen groeit enorm en ons budget doet dat ook de komende jaren. Het zou op zich gepast hebben binnen onze maatstaven om het rond te krijgen. Alleen weet ik niet wat andere teams kunnen en willen bieden. Wij zijn tot het maximum gegaan." Moeten we dan tussen de lijnen lezen dat Vollering, die zelf niet over de kwestie mocht geïnterpelleerd worden op het persmoment donderdag, voor meer geld op een ander gaat koersen? "Laat het me zo zeggen: daar lijkt het op. Maar je moet het aan Demi of aan haar management vragen. Het lijkt erop dat anderen verder kunnen gaan."

Ik had niet gedacht dat we er niet zouden uitgeraken met Demi. Je praat er lange tijd over en je probeert alles uit de kast te halen om je renster te behouden. Erwin Janssen, CEO SD Worx-Protime

Gunfactor in de Ronde

Kopecky blijft, Vollering vertrekt. Heeft de ploeg dan voluit gekozen voor onze landgenote? "Dat is geen terechte conclusie", antwoordt de CEO. "We hebben écht en tijdig ingezet op beide rensters. Dat was ons droomscenario. Het staat er los van, maar met het management van Kopecky waren we er sneller uit." "Het is niet zo dat we voor de ene kiezen en voor de andere niet. Maar het doet enorm veel pijn, ja. Je bouwt zoveel met elkaar op. Je voelt dat het goed zit en dat wil je liever niet verliezen." Ook Vollering oogde donderdag aangeslagen. "Zoals ik Demi ken, is ze een gevoelsmens. Ze heeft altijd gezegd dat ze zich hier happy voelt. Dit zal ook bij haar pijn doen." "Er is natuurlijk een stukje zakelijkheid bij beide kanten. Wij kunnen niet blijven wachten en het is ook langs hun kant begrijpelijk. We respecteren de keuze van iedereen, maar het doet wel pijn." Zolang er sportief en dus vooral zondag in de Ronde maar geen haar in de boter zit. "Demi en Lotte zijn professioneel en volwassen. Ze hebben al zoveel aan elkaar gehad." "Wij gaan er gewoon vanuit dat ze goed nadenken. Ze gunnen elkaar de winst. En er zijn nog grote doelen. Iedereen heeft er belang bij dat we de rust bewaren."