Kopecky over de Ronde, Vollering en Van Aert: "We zijn volwassen genoeg om als ploeg te koersen"

do 28 maart 2024 15:45

Lotte Kopecky opende een tentoonstelling over SD Worx-Protime in het Centrum Ronde van Vlaanderen in Oudenaarde.

Alle ogen zijn zondag gericht op Lotte Kopecky en haar team SD Worx-Protime. Ze wil graag voor het derde jaar op een rij winnen. "Het plaatje klopt: wereldkampioenentrui, nummer 1 en de Ronde." Ze wuift de insinuaties weg dat het vertrek van Vollering eind dit jaar een rol zal spelen.

SD Worx-Protime opende met zijn persmoment voor de Ronde van Vlaanderen meteen ook de tentoonstelling over de geschiedenis van de Nederlandse topploeg in het Centrum Ronde van Vlaanderen in Oudenaarde.



Lotte Kopecky sprak met Sporza voor haar winnaarsfoto van vorig jaar. Onze landgenote heeft een droom voor zondag. "Het zou heel speciaal zijn om zondag te winnen. Het is alsof het plaatje klopt: de Ronde van Vlaanderen, de regenboogtrui en het nummer 1."



"Maar zo makkelijk zal dat niet worden. Ik zal er alvast wel weer alles aan doen."



Ze voelt zich alvast klaar. "De conditie zit goed. Nu is het zaak van nog zo goed mogelijk op te frissen richting zondag. Meer hebben we niet in de hand."

Vollering vertrekt: "We zijn volwassen genoeg"

Daarbij kan ze ook rekenen op alweer een sterke ploeg. Hoewel ze gisteren in Dwars door Vlaanderen alleen kwam te zitten. "Dat ben ik niet gewoon. Zondag zullen we weer opnieuw collectief sterk voor de dag komen. Dat misten we gisteren."



"Maar liever gisteren, dan zondag", lachte ze die conclusie weg. "We staan nu wel weer met een heel sterk blok aan de start."



"Ik ben zeker niet de vooruitgeschoven kopvrouw. Het zal bekijken zijn wat er in de wedstrijd gebeurt en welke kaart we zullen trekken." Gisteren raakte bekend dat de wegen van Vollering en Kopecky volgend seizoen gaan scheiden. Eerstgenoemde ging niet in op een ultiem voorstel van de ploeg. Hoe speelt dat mee? Kunnen ze nog als een ploeg koersen? "Sowieso", ontkracht onze landgenote elke mogelijke insinuatie.

Voor niemand in de ploeg is heel dit gedoe leuk. De keuze die Demi maakt, moet alleen haar keuze zijn. Sowieso kunnen we nog als ploeg koersen. Lotte Kopecky

"Kijk, voor niemand in de ploeg is heel dit gedoe leuk", zocht Kopecky naar woorden. "Maar uiteindelijk moet de keuze die Demi maakt volledig haar keuze zijn. Daar heb ik niets mee te maken."



Ze is er gerust op: "Ik denk niet dat dit zondag zal meespelen. Ik denk dat we volwassen genoeg zijn. We komen dit seizoen en nog een heel jaar voor deze ploeg uit."



"De ploeg heeft er het meeste baat bij dat we zondag winnen. Met wie maakt niet uit."

"Verschrikkelijk voor Wout"