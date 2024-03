Vollering wuift insinuaties weg: "Mijn toekomst speelt zondag geen rol, ben alleen met SD Worx-Protime bezig"

Demi Vollering had een slechte dag, verkondigde ze vandaag. "Ja, ik had nog wat zure benen tijdens de verkenning, al kon ik flink doortrekken op de klimmetjes. De pittige koers van gisteren zat er nog in. Ik voel me nog wat moe, maar na nog 2 rustige dagen zijn we er hopelijk klaar voor."



Ze kijkt uit naar de Ronde: "Er staat hier altijd superveel publiek, het leeft hier enorm. Het is een van de grootste klassiekers die er is. Samen met de Ardennen-klassiekers is dit toch een hoofddoel."



De benen is één ding in de koers, het hoofd is het andere. Is ze mentaal klaar om te koersen, want er was de afgelopen tijd wel wat te doen om haar? Zo raakte gisteren bekend dat ze niet inging op een contractverlenging.



"Ik probeer het heel erg van mij af te zetten. Dat gaat aardig. We gaan vol frisse moed zondag tegemoet."