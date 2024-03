Spanjaard met flandrienkop die ook graag porno-acteur was geworden: wie is Ronde-outsider Oier Lazkano?

vr 29 maart 2024 12:13

Door het uitvallen van Wout van Aert en Jasper Stuyven is het zoeken naar andere smaakmakers die Mathieu van der Poel zondag kunnen verrassen. Oier Lazkano bijvoorbeeld. De Spaanse kampioen is een opvallende verschijning in het peloton. Een portret van de 24-jarige kopman van Movistar.

We keren een week terug in de tijd. Voor de start van de E3 Saxo Classic houdt Oier Lazkano halt bij enkele Howest-studenten die ludieke vraagjes stellen aan de renners. Welke job zou je doen als je geen wielrenner was geworden? Een bulderlach volgt. "Daar heb ik nog nooit over nagedacht", lacht Lazkano. "Ik weet het niet." Wanneer de iPhone niet meer filmt, gniffelt Lazkano. De Spanjaard vertelt de studenten dat het antwoord eigenlijk porno-acteur was, maar dat hij dat niet kon zeggen op camera.

"Ik wist niet dat hij een pornocarrière geambieerd heeft, maar het is wel typisch Oier", lacht ploegmakker en kamergenoot Johan Jacobs.



"Met Oier kan je altijd lachen. Ook met zijn speciale mimiek. Hij kan met zijn gezicht heel goed uitdrukken hoe hij zich voelt. We maken daar dan foto's van die we delen met de ploegmakkers." "Oier kan daar zelf ook goed mee lachen, hij neemt zichzelf niet te serieus."

Droomscenario in de Ronde

Lazkano is bij Movistar de deejay, grappenmaker, maar vooral ook een steengoede renner die zijn hartje ophaalt in de Vlaamse klassiekers. In Kuurne-Brussel-Kuurne verbaasde Lazkano al door als enige Van Aert en Wellens bij te houden. Ook in de E3 Harelbeke zorgde hij op de hellingen voor wat peper en zout.



"Ja", luidt het antwoord van ploegmakker Johan Jacobs op de vraag of Lazkano zondag op het hoogste schavotje kan staan in Oudenaarde. "Dat is een kort antwoord. Maar ik geloof in zijn winstkansen." Wat is zondag het ideale scenario voor Lazkano? "Oier moet het hebben van een zware wedstrijd waarin de favorieten geïsoleerd geraken." "Als hij dan met een kopgroepje van 3 of 4 renners de laatste 10 kilometer induikt, zal hij sowieso een demarrage plaatsen. Als zijn vluchtgezellen dan wat naar elkaar kijken, zien ze Oier niet meer terug."

Liever boeken dan trofeeën

Het zou wat zijn: een Spanjaard die het hart van Vlaanderens Mooiste verovert. Lazkano is dan ook niet de eerste de beste. Vorig jaar verraste hij vriend en vijand al in Dwars door Vlaanderen. Na een hele dag in de vlucht won Lazkano nog de sprint voor de 2e plek. 3 maanden later veroverde hij de Spaanse titel na een solo van 30 kilometer. Ook in de Spaanse Strade Bianche (in Jaen) voerde Lazkano dit jaar een straf nummertje op. Zijn trofeeënkast begint dan ook stilaan vol te geraken. Tot onvrede van Lazkano zelf, die 4 trofeeën uit zijn kast haalde en 40 boeken in de plaats zette. "Oier leest dan ook enorm graag, ook op de hotelkamer", bevestigt Johan Jacobs. "Hij is een heel intelligente kerel." "Oier is ook heel erg geïnteresseerd in politiek, economie, filosofie, sociologie en geschiedenis. Over de koers praat hij eigenlijk liever niet."

Klagen is om liefde vragen

Een genie, dus, die Oier Lazkano. Kan hij ook de stap zetten tot de wereldtop in het wielrennen? "Wout, Mathieu en Pogacar zijn natuurlijk 3 niet te evenaren talenten", beseft Jacobs. "Maar Oier kan in de toekomst zeker tot het kransje renners behoren net onder die grote kanonnen." "Zelf weet hij nog niet waar zijn limieten liggen. Oier is die limieten nu aan het aftasten in de Vlaamse koersen en in de rittenkoersen van 1 week. Want ook die wedstrijden zijn geknipt voor hem. In de Ronde van Valencia bewees hij al dat hij de beste klimmers kan volgen."

Voor de verkenning van klassiekers klaagt Oier dat hij geen goesting heeft om over de kasseien te rijden. Johan Jacobs, ploegmakker van Lazkano