Meester-afdaler Matej Mohoric droomt van Ronde: "Er bestaat geen enkele veilige weg voor ons"

Met de Ronde en Roubaix komt er een prachtig duo aan. Een duo dat bovenaan het lijstje staat van Matej Mohoric. "Sinds eind vorig seizoen denk ik alleen maar aan die twee koersen", vertelt de Sloveen in Vive le vélo, leve de Ronde.

"Ik ben zeer gemotiveerd en vastberaden om me zondag te bewijzen", blikt de kopman van Bahrain Victorious vooruit.

"Soms krijg ik dan een déjà-vu. Alsof ik er al een keer geweest ben of die koers al gereden heb. Hopelijk komen mijn dromen uit", glimlacht Mohoric.

De wereldkampioen gravel denkt aan niks anders. "Ik droom er elke nacht over. Dan droom ik hoe ik de Ronde van Vlaanderen win", gaat Mohoric voort.

"Ik ben altijd goed in grote wedstrijden"

Matej Mohoric is een publieksrenner. "Mijn lichaam is zondag tot meer in staat dan op een training", weet hij.

"Koersen geeft me een ander gevoel in mijn benen, het tovert een glimlach op mijn gezicht."



"En ik kan harder trappen dan wanneer ik niet onder druk sta of niet hoef te presteren. Daarom ben ik altijd goed in grote wedstrijden, al sinds ik nog een klein kind was."



"Het is een vuur dat aanwakkert. Ik mis het wanneer ik lang niet gekoerst heb. Net als de adrenaline en het gevoel van de wind."