OPROEP: Zie jij meer dan wij? Stuur ons zondag jouw exclusieve filmpjes van de Ronde

Zondag hoef je dankzij Sporza geen seconde van de Ronde van Vlaanderen te missen. Maar in een klassieker van 271 kilometer gebeuren er soms zaken die zelfs onze camera's niet zien. Film jij zondag de cruciale ontsnapping vanuit een uniek standpunt? Of - laat ons hopen van niet - een val in de achtergrond? Stuur ons dan jouw filmpje en wie weet haalt het Sporza.be of de tv-uitzending.