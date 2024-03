Jasper Stuyven is noodgedwongen tv-kijker tijdens de Ronde: "Ik denk dat de Giro nog haalbaar is"

Hij had een van de smaakmakers moeten worden van deze Ronde van Vlaanderen, maar een val heeft daar anders over beslist. Jasper Stuyven herstelt van een sleutelbeenbreuk en brak tijdens de tv-uitzending in. "Als ik vanavond naar de uitslag kijk, zal het misschien extra pijn doen", zegt hij over zijn afwezigheid.

Jasper Stuyven verscheen met een glimlachje tijdens de uitzending op VRT 1. "Ik had natuurlijk liever gekoerst. Het is zeer jammer, zeker met deze conditie", vertelde hij aan onze commentatoren.

"Als ik vanavond naar de uitslag kijk, dan zal het misschien extra pijn doen, maar ik kijk vooral uit naar een goed herstel. Hopelijk verloopt dat vlot."

Stuyven is vandaag gewoon een tv-kijker. "Ik moet ook rusten en ik heb geen goeie nacht gehad. Het voordeel is dat je vandaag naar iets kunt kijken op tv."

"Het gaat met ups en downs", vertelt Stuyven, die woensdag zijn sleutelbeen brak. "De eerste 10 dagen mag ik niet op de rollen fietsen. Zo voel ik het zelf ook aan."

"Ik zal pas over een tiental dagen kijken of mijn spieren hersteld zijn om dan stap per stap op de rollen en op de weg te herbeginnen."

Na het voorjaar stond de Giro op de planning. Blijft dat overeind? De Giro begint op 4 mei. "Ik denk dat de Giro nog haalbaar is. Hopelijk gebeurt dat in dezelfde conditie, al is dat nog maar de vraag."

"Het is een mooi doel mocht dat lukken, maar het jaar is nog niet gedaan", aldus Stuyven, die zijn maats van Lidl-Trek zaterdagavond nog een berichtje stuurde. "Ik hoop van harte dat ze doorgaan op het goeie elan."