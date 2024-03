Kijk vanavond naar de derde aflevering van "Vive le vélo, leve de Ronde"

José De Cauwer, Margot Vanpachtenbeke, Rik Bossuyt

Talkshow met Karl Vannieuwkerke in de aanloop naar de Ronde van Vlaanderen van zondag. Dagelijks ontvangt Karl 3 gasten aan zijn tafel in de Vlaamse Ardennen om te praten over hun passie voor de koers en 'Vlaanderens mooiste'. Sammy Neyrinck duikt in de sfeer van de Ronde voor dagverse reportages uit het peloton. En iedere dag is er ook een portret van een spilfiguur uit de rijke Ronde-geschiedenis.