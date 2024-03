UNIEK: win een plekje in de Fan Ride op de dag van de Ronde en beleef het parcours als een echte prof

100 gelukkige wielertoeristen krijgen zondag de kans om over de kasseien van de Oude Kwaremont en de Paterberg te dokkeren, en dat enkele uren voor de doortocht van de profs. Een unieke fietservaring in een zinderende ambiance. Het bijzondere is: JIJ kan daar bij zijn. Speel mee en win dat unieke plekje in het peloton.