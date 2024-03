Wout Poels dient een klacht in tegen Movistar-renner Ivan Garcia Cortina: "Hij haalde uit met volle vuist"

Wout Poels (Bahrain Victorious) heeft in de Ronde van Catalonië een vuistslag gekregen van Ivan Garcia Cortina. De Nederlander heeft protest aangetekend en de Spanjaard van Movistar kreeg een boete van 300 Zwitserse frank. "Mijn bovenarm deed toch even pijn", reageert Poels.

De Ronde van Catalonië zorgde voor gemengde gevoelens bij Wout Poels. Onze 36-jarige noorderbuur finishte 3 keer in de top 10 van een etappe, maar hij had ook aanvaringen met Movistar-renners. Poels praatte erover in 'In Koers', een podcast waarin hij en Dylan van Baarle verhalen vertellen uit het peloton.



De eerste discussie was met Nairo Quintana. "Ik weet niet meer in welke rit het was. Om dicht bij (Tadej) Pogacar te zitten wilde ik opschuiven. Niemand liet me ertussen om in zijn wiel te zitten. Ik besloot om achter (Enric) Mas te rijden, naast Quintana."



Dat werd niet goed onthaald door de Colombiaan. "Plots gaf hij me een duwtje met zijn elleboog, zoals dat wel eens gebeurt in de koers. Dat zorgde voor een kleine discussie. Ik vroeg hem waarom hij het deed en waarom hij zo agressief was", vertelt Poels.