Tadej Pogacar komt nét te laat: Nick Schultz verrast vriend en vijand in Catalonië met ultieme uitval

Tadej Pogacar moet nog even wachten op de kroon in de Ronde van Catalonië. Nick Schultz van Israel-Premier Tech was iedereen in de verraderlijke finale van de eerste rit te snel af met een late uitval. Pogacar kwam na een ferme eindsprint nog langszij de Australiër, maar die gooide zijn fiets nog naar de overwinning. Maxim Van Gils kwam pijnlijk ten val en leek last te hebben aan zijn pols.