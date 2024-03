Van den Berg vergalt sprintfeestje van Arne Marit, Thomas De Gendt kleurt etappe met vroege vlucht

Marijn van den Berg (EF) heeft de massasprint in de Ronde van Catalonië naar zijn hand gezet. De Nederlander vergalde het feestje van Belg Arne Marit, die 2e werd. Thomas De Gendt kleurde de vierde rit met een vroege vlucht. Onze landgenoot van Lotto-Dstny koos voor een avontuur dat ten einde kwam op 30 kilometer van de streep.

Na twee stevige bergritten waren de sprinters aan zet in de vlakste etappe van deze Ronde van Catalonië. Thomas De Gendt wilde geen sprintfestijn. Hij koos voor een dagje in de vroege vlucht, samen met de Spanjaard Urko Berrade en de Noor Idar Andersen.

De rest van het peloton kent ondertussen de kwaliteiten van De Gendt als vluchter. Daardoor kreeg het drietal nooit meer dan 3'35".

Na de enige klim van de dag halfweg de etappe begon de jacht pas echt in het peloton. Een samenwerkende vennootschap van vier sprintersploegen bracht de grote groep terug in een mum van tijd. De Gendt en Andersen werden als laatsten gegrepen op zo'n 30 kilometer van het einde.

De Spanjaard Luis Angel Maté deed daarna nog een wanhoopspoging om de massasprint te ontlopen. Ook dat had weinig succes.

Door het gebrek aan sprintersritten is er ook een gebrek aan sprinttreinen in deze Ronde van Catalonië. Dat zorgde voor een onoverzichtelijke finale waarin niemand de bovenhand kon nemen.

In de slotkilometer lanceerde Lotto-Dstny de Australiër Jarrad Drizners. Hij kwam wel veel te vroeg op kop en viel stil. Bryan Coquard nam over, maar ook hij zat te snel met zijn gezicht in de wind.

Uit het wiel van de Fransman kwam Marijn Van den Berg met de snelste sprint van iedereen. Niemand kon de Nederlander nog bedreigen. Arne Marit strandde op de tweede plaats, voor de Letse kampioen Emils Liepins.

Voor Tadej Pogacar was het eens een rustige dag zonder spelletjes of aanvallen. De Sloveen blijft leider in de Ronde van Catalonië.