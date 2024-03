Arne Marit reageert voldaan na tweede plaats in Catalonië: "In de bergen kan je mijn niveau niet zien"

do 21 maart 2024 17:46

Voor Arne Marit is het zijn beste resultaat in een WorldTour-koers.

Arne Marit is tevreden met zijn tweede plaats in de vierde etappe van de Ronde van Catalonië. In Lleida moest hij enkel Marijn Van den Berg voor zich dulden. "Ik denk dat ik voldaan kan zijn", reageerde Marit na de wedstrijd.

Met de weinige snelle mannen aan de start kreeg Arne Marit een kans om zich te tonen bij de eerste echte sprintersrit in de Ronde van Catalonië. De Belgische sprinter zat niet in een optimale positie in de slotkilometers, maar in de laatste hectometers zat Marit alsnog klaar om te sprinten. Jarrad Drizners (Lotto-Dstny) ging als eerste aan en zijn sprint heeft Marit wat opgehouden. "Ik zat helemaal links toen ik aan mijn sprint wilde beginnen. Ik was niet zeker of Jarrad de ruimte zou openen." Die twijfels maakten het lastig voor Marit. "Ik moest eigenlijk twee sprints doen. Misschien had ik een beetje vroeger moeten aangaan. Ik had er de benen voor." Door die twijfels kwam hij te kort om Van den Berg nog te remonteren. Toch blikt hij tevreden terug. "Ik kan leven met mijn tweede plaats. Dit is mijn eerste podiumplaats in een WorldTour-koers. Ik denk dat ik voldaan kan zijn", aldus de sprinter van Intermarché-Wanty.

Hopelijk komt er nog een kans. Ik denk dat de ploeg nu vertrouwen in me zal hebben. Arne Marit

Het goede gevoel zat al een tijdje in de benen van Marit, zo blijkt. "Ik voelde me al een week goed, maar in de bergritten kan je dat niet zien. Het klimniveau is hier zo hoog, maar vandaag was het aan ons, de sprinters."

En wat denkt de Vlaams-Brabander over de lastige rit van morgen? "Hopelijk komt er nog een kans. Ik denk dat de ploeg nu vertrouwen in me zal hebben. Misschien kunnen ze op me wachten op de beklimmingen en kunnen we daarna proberen terug te keren. Dan weet je nooit", besluit Marit.