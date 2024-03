KV Oostende ontsnapt aan nieuwe puntenaftrek: "We waren er redelijk gerust in"

"We waren er redelijk gerust in omdat we de gevraagde betalingen werden gedaan", reageert de voorlopig bewindvoerder van de club, Werner Van Oosterwyck.

"Toch hadden we de definitieve uitspraak al vorige week verwacht, waardoor het toch altijd nog afwachten is op het definitieve verdict. We hoeven ons nu geen zorgen meer te maken over een extra puntenaftrek. Alle focus kan nu dus naar de grasmat en het belangrijke treffen tegen Seraing."

Oostende moest vanwege de financiële problemen eerder dit seizoen negen punten inleveren. In beroep werd die straf tot zes eenheden herleid. Oostende staat na 26 speeldagen als veertiende net boven de degradatiezone en kon een nieuwe puntenaftrek dus missen als kiespijn.

Oostende trekt zondag (31 maart) dus naar Seraing voor de kelderkraker van speeldag 27. De Luikenaars volgen op twee punten van de kustploeg.