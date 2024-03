Opnieuw profvoetbal op Daknam! Lokeren-Temse stijgt na 2e promotie op rij naar Challenger Pro League

Lokeren-Temse heeft zich na een 0-4-zege tegen de beloften van OH Leuven verzekerd van promotie naar de Challenger Pro League. Het was nog maar het eerste seizoen van de fusieclub in Eerste Nationale.

Zo'n 4 jaar geleden kon het failliete Lokeren toch blijven leven door een fusie met het nabije Temse. Als Lokeren-Temse begon het in de 4e divisie (nu Tweede Nationale) aan zijn opmars.



Die verliep aanvankelijk niet van een leien dakje. De komst van coach Hans Cornelis bleek cruciaal. Hij bracht Lokeren-Temse eerst naar Eerste Nationale, om daar dit seizoen meteen ook de promotie af te dwingen.



De beslissende match, tegen de jeugd van OH Leuven, was slechts een formaliteit. Bij de rust stond het al 0-2, na goals van Toon Janssen en Sam Van Aerschot. Gil Van Moerzeker en Stan Braem dikten aan tot 0-4.

Door de zege is de kloof op de nummer 3, de beloften van Charleroi, onoverbrugbaar, op 8 matchen van het einde. Eerder wist ook leider La Louvière al de promotie veilig te stellen.



Helemaal zeker is die promotie naar het profvoetbal van de Challenger Pro League wel nog niet, want op dit moment heeft Lokeren-Temse nog geen proflicentie. Vooral de staat van het Daknamstadion baart zorgen.