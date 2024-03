Oostende lost ruim miljoen euro bondsschulden af om nieuwe puntenaftrek te vermijden

KV Oostende heeft voor een bedrag van 1,1 miljoen euro aan achterstallige bondsschulden betaald. De kustploeg hoopt zo een nieuwe puntenaftrek te vermijden. Ook het overnamedossier zou positief evolueren. "Het is de logische volgende stap", vertelt tijdelijk bewindvoerder Werner Van Oosterwyck.

In een persbericht op de website van KV Oostende laat de club weten dat het team rond tijdelijk bewindvoerder Werner Van Oosterwyck de openstaande schulden aan RSZ, BTW en transfers heeft betaald.

"Gezien de enorme inspanningen die hiervoor de afgelopen week geleverd zijn, hebben we er dan ook vertrouwen in dat ons geen extra puntenaftrek wacht", wordt Van Oosterwyck geciteerd. "Morgen denken we hierover officieel uitsluitsel te krijgen van de licentiecommissie."

Oostende moest vanwege de financiële problemen eerder dit seizoen negen punten inleveren. In beroep werd die straf tot zes eenheden herleid. Oostende staat na 26 speeldagen als veertiende net boven de degradatiezone en kan een nieuwe puntenaftrek dus missen als kiespijn.