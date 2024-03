Bob Peeters is binnenkort weer op de markt: Helmond Sport neemt afscheid van zijn Belgische trainer

Helmond Sport staat na 31 van de 38 wedstrijden twaalfde in de Keuken Kampioen Divisie en hoopt nog op deelname aan de play-offs.

De vijftigjarige Peeters is er sinds december 2022 aan de slag. Vorig seizoen eindigden ze op de zestiende plaats, op twintig ploegen. Helmond Sport is voor Peeters zijn tweede werkgever in de Nederlandse tweede klasse. In het seizoen 2021-2022 coachte hij ook al TOP Oss.

In België trainde hij de voorbije jaren Cercle Brugge (2010-2012), AA Gent (2012-2013), Waasland-Beveren (2013-2014), Lokeren (2015) en Westerlo (2015-2016 en 2017-2021). In Engeland deed hij ervaring op bij Charlton (2014-2015).

Als speler was Peeters in Nederland actief bij Roda JC (1997-2000) en Vitesse (2000-2003). In eigen land beleefde hij zijn hoogdagen bij Lierse, waarmee hij in 1997 Belgisch landskampioen werd.