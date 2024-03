Uitgeschakelde U19 van bondscoach Sonck sluiten EK-kwalificaties af met winst tegen Nederland

De Belgische nationale ploeg voor spelers tot 19 jaar heeft dinsdag op de derde en laatste speeldag in de eliteronde, de laatste kwalificatiefase voor het EK van komende zomer in Noord-Ierland (15-28 juli), met 3-2 gewonnen van Nederland.



Tijdens de slotwedstrijd (opnieuw in Veendam), zonder inzet, kwam Nederland net voor de rust op voorsprong langs van Jason van Duiven, maar Arthur Piedfort maakte haast meteen gelijk. Na de pauze zette Kobe Corbanie de Belgen op 2-1. Jaden Slory maakte nog gelijk, maar Ayanda Sishuba bezorgde België in het slot alsnog de winst.



Een trootsoverwinning, want enkel de zeven groepswinnaars scharen zich bij gastland Noord-Ierland, dat als organisator automatisch zeker is van deelname aan het EK. In groep 2 is dat Frankrijk, dat naast België ook Nederland (0-1) klopte. De afsluiter van Les Bleus tegen Litouwen (2-0-verlies) was er een voor de statistieken.