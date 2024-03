Belgische beloften vergeten een zaakje te doen bij groepsleider Spanje, zuur verlies in slotminuten

Met z'n drieën hadden ze 13 punten op kop van groep B, al hebben de Spanjaarden nog een match te goed. In Leuven werd het 1-1, in Almeria bleef het lang 0-0 na een match met weinig kansen en geschiedenis. In een evenwichtige eerste helft verdiende eigenlijk niemand een doelpunt. Spanje sprankelde minder frivool dan verwacht, de Belgen hielden makkelijk stand. Vandevoordt moest geen mirakels verrichten: hij pareerde een schot van Pubill en raapte een bal van Turrientes op. Aanvallend zetten de Belgen daar weinig tegenover, Sardella kreeg even wat ruimte, maar kon zijn schot van net buiten de 16 niet kadreren.

Ook na de rust bleef Spanje onkennelijk presteren. Aan beide zijden bleven de doelmannen werkloos. Aanvallend bleven de Belgen onmondig, ook na een driedubbele wissel van coach Gill Swerts.



Onder meer Olaigbe, de maker van een geweldige goal in de vorige partij tegen Malta, kwam erop. Als invaller maakte hij al 4 goals, maar nu kwam hij niet in het stuk voor.



De Belgen leken na de wissels even naar de organisatie te zoeken, waardoor er wat meer ruimte kwam. Een voorzet vanaf de rechterkant kwam voor de voet van Diego Lopez, die hard binnentrapte. Omdat Omorodion echter in de baan van het schot en Vandevoordt stond, keurde de VAR de treffer af.



Daar kwamen de Belgen goed weg. Vandevoordt moest nog 1 keer gepast ingrijpen op een verrassende knal naar de 1e paal van invaller Fran Perez.



De Belgen konden blij zijn met een punt, tot in de 88e minuut Stroeykens in de opbouw op de eigen helft de bal slordig inspeelde. Spanje onderschepte, Guerra had de vrije ruimte op rechts en vond de inlopende Joseph voor doel.



Die zorgde voor een vreugde-explosie bij de thuisploeg. Met 16 punten en een match minder lijkt het EK-ticket voor de groepswinnaar Spanje niet meer te kunnen ontglippen.



België hoopt nu dat Spanje in september Schotland zal verslaan, zodat de Belgen mogelijk nog als beste 2e rechtstreeks naar het EK mogen. In het andere geval is er voor de 2e ook nog het vangnet van de barrages. De 3e heeft geen EK-kansen meer.