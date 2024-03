Degenschermer Neisser Loyola verovert zilver op Wereldbeker in Georgië

Onze landgenoot Neisser Loyola heeft de zilveren medaille behaald op de WB-manche degenschermen in Tbilissi. Enkel de Franse olympische kampioen was te sterk in de Georgische hoofdstad. Het werd 15-10 in de finale. Het is Loyola's beste WB-prestatie ooit.

Loyola is de nummer 27 van de wereld. Op het WK van 2022 pakte hij brons, zijn beste wereldbekerprestatie voorheen was een 6e plaats in november in Bern.



Op de hoofdtabel in Georgië ging de 27-jarige Belg achtereenvolgens voorbij de Tsjech Jiri Beran (FEI-19), de Oostenrijker Josef Mahringer (FIE-45), de Italiaan Filippo Armaleo (FIE-117), de Kazach Roeslan Koerbanov (FEI-9) en de Fransman Alexandre Bardenet (FEI-6).



Tegen Mahringer (14-13) en Armaleo (7-6) was het telkens nipt. Tegen de top 10-spelers werd het respectievelijk 15-11 en 15-9.



In de finale wachtte Romain Cannone, de olympische kampioen en 5e van de wereld. De Fransman won met 15-10.