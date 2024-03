Vrouwen van Chelsea overklassen Ajax en nemen optie op halve finales Champions League

Voor Ajax was het al een groot succes dat het zich kon plaatsen voor de kwartfinales, maar met Chelsea lootte het wel een van de kandidaten op de eindzege.



Na 90 minuten in de Johan Cruijff ArenA werd duidelijk dat het Amsterdamse verhaal in deze fase stopt.

36.000 toeschouwers (een record voor een vrouwenmatch in Nederland) waren er getuige van hoe Chelsea-vedette Lauren James, de zus van Chelsea-speler Reece James, de score na 19 minuten opende.



De Duitse Sjoeke Nüsken kroonde zich uiteindelijk nog tot matchwinnares met een doelpunt op het einde van de eerste én de tweede helft. Eindstand: 0-3.



De andere kwartfinale, tussen Benfica en Lyon, was een stuk spannender. De Portugese vrouwen kwamen vlak voor het rustsignaal op voorsprong, in de tweede helft gingen de Fransen er met goals van Cascarino en Däbritz op en over: 1-2.