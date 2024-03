Nieuwe “Slag om Vlaanderen” en kan Zulte Waregem stunten? 4 hoofdrolspelers over wie bekerfinale bij vrouwen haalt

za 16 maart 2024 09:22

Een week voor de start van de play-offs in het vrouwenvoetbal zijn vanmiddag de halve finales in de beker een mooie opwarmer. Club YLA tegen de KAA Gent Ladies belooft een echte clash te worden, in Zulte Waregem tegen OH Leuven is de favoriet overduidelijk. "Maar wij geloven in een stunt", zegt trainer Kenny Engels van Essevee.

“Gent heerst over Vlaanderen”. Die titel prijkt trots boven het matchverslag van KAA Gent tegen Club YLA op de slotspeeldag van de reguliere competitie. Blauw-wit won dus, wel met het kleinste verschil. “Maar dat geeft ons zeker een mentaal voordeel!”, zegt Nia Elyn, aanvoerster van Gent. “Bovendien wonnen we de heenmatch in de competitie ook, met 0-2. We hebben er dus veel vertrouwen in.” “Die nederlaag van vorig weekend betekent niets met het oog op de halve finale”, countert Sejde Abrahamsson van Club YLA. Toch was de nederlaag ook een waarschuwing. “Onze mentaliteit moet anders. We weten nu dat 50 procent absoluut niet genoeg is, maar we altijd 100 procent moeten geven.” “Zij speelden goed georganiseerd en wij konden geen kansen creëren, dat is de hoofdreden waarom we verloren. We moeten dus meer georganiseerd zijn én meer kansen creëren.” Lees verder onder de post.

Gent is dus gewaarschuwd, maar Elyn weet ook dat dit een andere match wordt. “Vorig weekend hamerde de coach erop dat we zonder druk konden en mochten spelen, hij wou plezier zien, want de druk om Play-off I te halen was weg. Dit weekend wordt anders.” Er komt ook meer druk bij kijken, want de finale staat op het spel. “Wij hebben een jonge ploeg en dit seizoen niet altijd bewezen dat we goed met druk om kunnen. Bijvoorbeeld als we de match spelen die live wordt uitgezonden. Daar moeten we meer matuur in worden.” Club YLA heeft ook het thuisvoordeel. “Dat kan een verschil maken”, weet Elyn, “maar wij gaan ook veel fans optrommelen om naar Aalter te komen.”

Kan Zulte Waregem thuis stunten?

In de andere halve finale is er wel een duidelijke favoriet, met competitieleider OH Leuven. “Je mag zeggen dat wij de grote favoriet zijn, maar een bekermatch is wel altijd speciaal”, zegt OHL-captain Sari Kees. “Vorig weekend hield Zulte Waregem Standard nog op 0-0 tot in de slotminuut, we onderschatten ze zeker niet. Als wij niet efficiënt zijn, kunnen ze het ons moeilijk maken.” Voor OHL is er ook een extra motivatie. “Geen enkele club, ook niet de mannenploeg, heeft de beker al gewonnen. Het zou dus een primeur zijn in de clubgeschiedenis.” Bij de tegenstander hebben ze geen moeite met de rol van underdog. “Wij halen voor het tweede jaar op een rij de halve finales, dat is al een succes”, brengt Kenny Engels in herinnering. De (afscheidnemende) trainer van Essevee heeft alvast het thuisvoordeel. “En thuis kunnen we toch net iets meer, dat voel je. Het zorgt ook voor iets meer rust in de aanloop.”

Zoeken naar de goeie mix

In de competitie won OH Leuven twee keer, met 2-5 en 3-0. “Die thuismatch was vroeg in de competitie, het was nog zoeken voor ons.” “We speelden toen met open vizier en dwongen zo kansen af, maar waren ook kwetsbaar achterin. In Leuven pakten we het defensiever aan, maar slikken we ook drie goals. Het is nu zaak om een goeie mix te halen uit die twee matchen.” Geloven ze in Waregem in een stunt? “Absoluut! In de competitie was het al enkele weken duidelijk dat we Play-off I niet zouden halen. Dus onze mindset staat al even op de halve finales. De groep gelooft erin en wij als staf ook.”