Ineos-baas Jim Ratcliffe wil bij Manchester United geen dure vogels als Mbappé of Bellingham kopen

Manchester United moet geen vele tientallen miljoenen op tafel leggen om vedetten als Kylian Mbappé of Jude Bellingham naar Old Trafford te lokken. De beste manier om opnieuw aan te knopen met de successen van weleer, is zelf op zoek te gaan naar de sterren van morgen. Dat zegt Sir Jim Ratcliffe, de Ineos-baas die zich ingekocht heeft bij de Engelse topclub.

Sir Jim Ratcliffe was te gast in de podcast van Ineos-renner Geraint Thomas en kreeg daar de vraag of hij zou proberen de Engelse vedette Jude Bellingham van Real Madrid naar Manchester te halen. "Hij is een fantastische voetballer, maar het is niet waar onze focus ligt", antwoordde Ratcliffe. "De oplossing is niet om veel geld uit te geven aan enkele grote spelers. Dat hebben ze hier de voorbije 10 jaar gedaan." "Wat er allereerst moet gebeuren, is de juiste mensen op de juiste plaats zetten om de club te leiden en te organiseren. En vooral zorgen dat de recrutering goed zit, want dat is zo'n wezenlijk onderdeel van het voetbal vandaag."

Het is niet slim om Mbappé te kopen. De uitdaging is groter als je de volgende Mbappé of volgende Bellingham of Roy Keane wil vinden. Jim Ratcliffe

Nog in de podcast kreeg Jim Ratcliffe de keuze tussen het aanwerven van Kylian Mbappé voor United of tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar voor zijn Ineos-wielerteam.

"Ik zou liever de volgende Mbappé vastleggen in plaats van een fortuin uit te geven om succes te kopen", antwoordde hij diplomatisch.

"Het is niet slim om Mbappé te kopen. De uitdaging is groter als je de volgende Mbappé of volgende Bellingham of Roy Keane wil vinden."

Ratcliffe investeerde begin dit jaar zo'n 1,4 miljard dollar om zich met 27,7 procent van de aandelen bij Manchester United in te kopen. Hij kwam met de familie Glazer, nog steeds hoofdaandeelhouder, overeen dat hij de sportieve controle krijgt.