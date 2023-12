Done deal: Ineos-baas Jim Ratcliffe koopt zich voor 1,5 miljard euro in bij Manchester United

De deal tussen Manchester United en Jim Ratcliffe zat er al een hele poos aan te komen. De Amerikaanse Glazer-familie had een jaar geleden de club te koop gezet en dat trok snel interesse.

Naast Ratcliffe, de eigenaar van chemiereus Ineos en een van de rijkste Britten, was ook de Qatarese sjeik Jassim kandidaat. Die laatste mikte op honderd procent van de aandelen, terwijl Ratcliffe zich met minder tevreden stelde.

Het is uiteindelijk de 71-jarige Brit die zijn slag thuishaalt. Ratcliffe verwerft 25 procent van de aandelen voor een slordige 1,5 miljard euro. Daarbij krijgt Ratcliffe ook de sportieve controle over de club en zal hij 300 miljoen investeren in stadion Old Trafford.

Man United wordt zo de volgende voetbalclub in de portefeuille van de schatrijke Ratcliffe, die ook al eigenaar is van het Franse OGC Nice en het Zwitserse Lausanne Sport.

Ratcliffe is ook (succesvol) actief in andere sporten. Zo is de eigenaar van het Britse wielerteam Ineos en is hij met zijn bedrijf ook hoofdsponsor van het Mercedes F1-team.

In Manchester begint Ratcliffe wel aan een stevige uitdaging, want de Engelse recordkampioen zit al jaren in een negatieve spiraal.

Na het vertrek van de legendarische Sir Alex Ferguson in 2013 kon de club nooit meer kampioen spelen. Ook dit seizoen, onder de Nederlandse coach Erik ten Hag, loopt het troef voor "The Red Devils", met een voorlopig achtste plaats.